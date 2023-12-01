Правительство РФ забрало у иностранных компаний управление аэропортом в Петербурге
Российское правительство временно забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково в Сантк-Петербурге, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на указ главы государства Владимира Путина.
Согласно ему, создается «Холдинг ВВСС», который получит долю в уставном капитале управляющей компании воздушной гавани. Уставной капитал составит 169 миллиардов рублей. Правительство не будет учредителем компании.
До сих пор Пулково управляла компания «Воздушные ворота Северной столицы». 100 процентов долей в уставном капитале принадлежит кипрской компании.
Напомним, после ЧП в петербургском аэропорту Пулково могут расширить системы безопасности, отвечающие за обнаружение различных объектов в воздухе, рассказал НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru