Правительство РФ забрало у иностранных компаний управление аэропортом в Петербурге

Российское правительство временно забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково в Сантк-Петербурге, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на указ главы государства Владимира Путина.

Согласно ему, создается «Холдинг ВВСС», который получит долю в уставном капитале управляющей компании воздушной гавани. Уставной капитал составит 169 миллиардов рублей. Правительство не будет учредителем компании.

До сих пор Пулково управляла компания «Воздушные ворота Северной столицы». 100 процентов долей в уставном капитале принадлежит кипрской компании.

Напомним, после ЧП в петербургском аэропорту Пулково могут расширить системы безопасности, отвечающие за обнаружение различных объектов в воздухе, рассказал НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

