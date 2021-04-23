Путин подписал указ о недружественных иностранных государствах
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств, в том числе, США. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Документ предусматривает ограничение вплоть до запрета на заключение трудовых и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения с физлицами на территории РФ. Мера касается дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств госорганов и учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России.
«Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное Правительством Российской Федерации, подлежат прекращению», — уточняется в документе.
Ограничения не распространяются на граждан «недружественных иностранных государств», прибывающих в РФ в качестве сотрудников диппредставительств, консульских учреждений, представительств органов и учреждений соответствующих недружественных стран.
Кроме того, правительству РФ указом поручено определить перечень государств, в отношении которых будут применены меры воздействия, и количество физлиц, с которыми могут быть заключены гражданско-правовые договоры.
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