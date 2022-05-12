Правительство РФ утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции
Кабмин России утвердил список из 31 компании, которые являются бывшими дочерними структурами «Газпрома», сообщает «Коммерсант».
В список ограничений попали бывшие «дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Данные компании расположены в США, Великобритании, и странах ЕС, в том числе Болгарии, Румынии и Польше. В их числе трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Под санкции также попала польская EuRoPol GAZ S.A. — владелец участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше.
Ранее Минфин США опубликовал лицензию, разрешающую проводить сделки с компанией Gazprom Germania GmbH. Срок ограничен периодом до 30 сентября. Лицензия распространяется на любые структуры, доля Gazprom Germania GmbH в которых составляет от 50%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Правительство РФ утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции
- Жители Шанхая сбегают из многоэтажек по веревочным лестницам из-за локдауна
- Вашингтон выступил против независимости Тайваня
- Американский телеведущий: Байден допустил абсурдную оговорку
- Экс-советник Блэра считает риторику Лондона по Украине безответственной
- Премьер Италии: Германия начала платить за газ в рублях
- Украина подорвала цистерну с аммиачной селитрой в Харьковской области ради провокации
- ЦБ РФ: cанкции против России сохранятся до 2024 года
- ВОЗ: Число заражений COVID в мире снизилось за неделю на 12%
- В Чечне назначен новый министр здравоохранения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru