Правительство РФ утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции

В список ограничений попали бывшие «дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Данные компании расположены в США, Великобритании, и странах ЕС, в том числе Болгарии, Румынии и Польше. В их числе трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Под санкции также попала польская EuRoPol GAZ S.A. — владелец участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше.

Ранее Минфин США опубликовал лицензию, разрешающую проводить сделки с компанией Gazprom Germania GmbH. Срок ограничен периодом до 30 сентября. Лицензия распространяется на любые структуры, доля Gazprom Germania GmbH в которых составляет от 50%.

