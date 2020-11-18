Правительство РФ рекомендовало экс-министра Дитриха на пост главы ГТЛК

Правительство РФ рекомендовало кандидатуру экс-главы Минтранса Евгения Дитриха на пост руководителя Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее стало известно, что действующий глава ГЛТК Михаил Полубояринов был рекомендован правительством на должность генерального директора компании «Аэрофлот».

Министр транспорта Евгений Дитрих ушёл в отставку 9 ноября. Ожидалось, что глава Минтранса может стать врио губернатора Белгородской области, однако Дитрих отказался от должности. Как сообщали СМИ, бывший министр может уйти в бизнес.

