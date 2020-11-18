Кабмин рекомендовал назначить Полубояринова главой «Аэрофлота»

Российское правительство рекомендовало совету директоров компании «Аэрофлот» назначить гендиректором главу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Полубояринова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал директиву, которая будет в ближайшее время направлена в авиакомпанию. Представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющего 51,17% акций «Аэрофлота», должны будут проголосовать за Полубояринова на заседании совета директоров по вопросу избрания нового главы компании.

Кроме того, кабмин порекомендовал совету директоров «Аэрофлота» поддержать кандидатуру главы Минтранса Виталия Савельева на должность председателя совета. Сейчас этот пост занимает экс-министр транспорта Евгений Дитрих.

