Правительство отчитается о работе за 2020 год перед Госдумой
Госдума в среду, 12 мая, заслушает в ходе пленарного заседания отчет правительства. Откроется заседание в 10 часов утра, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Правительственный отчет запланирован первым пунктом.
Отчет правительства о работе за 2020 год должен был состояться 21 апреля, однако был перенесен на 12 мая из-за совпадения с датой послания президента Федеральному собранию.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня подготовить доклад об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных в его послании Федеральному собранию. Перечень состоит из 18 пунктов.
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