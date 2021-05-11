Правительство отчитается о работе за 2020 год перед Госдумой

Госдума в среду, 12 мая, заслушает в ходе пленарного заседания отчет правительства. Откроется заседание в 10 часов утра, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Правительственный отчет запланирован первым пунктом.

Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному Собранию

Отчет правительства о работе за 2020 год должен был состояться 21 апреля, однако был перенесен на 12 мая из-за совпадения с датой послания президента Федеральному собранию.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня подготовить доклад об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных в его послании Федеральному собранию. Перечень состоит из 18 пунктов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииГосдума
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