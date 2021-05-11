Правительство отчитается о работе за 2020 год перед Госдумой

Отчет правительства о работе за 2020 год должен был состояться 21 апреля, однако был перенесен на 12 мая из-за совпадения с датой послания президента Федеральному собранию.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня подготовить доклад об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных в его послании Федеральному собранию. Перечень состоит из 18 пунктов.



