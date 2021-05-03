Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 июня подготовить доклад об обеспечении финансирования реализации мероприятий, которые предусмотрены в его послании Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля.

Утверждённый главой государства перечень состоит из 18 пунктов, которые кроме кабмина адресованы также региональным властям.

В частности, российский лидер поручил до конца текущего года продлить программу туристического кешбэка, обеспечить выплаты беременным женщинам и детям из неполных семей, представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, провести реструктуризацию бюджетных кредитов и т.д.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на продление программы туристического кэшбека дополнительно выделят 4,7 миллиарда рублей, сообщает RT. По его словам, данная программа пользуется большим спросом.

