Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 июня подготовить доклад об обеспечении финансирования реализации мероприятий, которые предусмотрены в его послании Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
Утверждённый главой государства перечень состоит из 18 пунктов, которые кроме кабмина адресованы также региональным властям.
В частности, российский лидер поручил до конца текущего года продлить программу туристического кешбэка, обеспечить выплаты беременным женщинам и детям из неполных семей, представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, провести реструктуризацию бюджетных кредитов и т.д.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на продление программы туристического кэшбека дополнительно выделят 4,7 миллиарда рублей, сообщает RT. По его словам, данная программа пользуется большим спросом.
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