Правительство одобрило запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства поддержала внесенный 28 февраля в Госдуму законопроект, согласно которому послам и постоянным представителям России в международных организациях запрещается иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
«Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ», - сообщает ТАСС, ссылаясь на текст проекта отзыва.
Согласно поправкам в Конституцию РФ, вступившим в силу 4 июля 2020 года, лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, не могут занимать высшие государственные должности, а такжен назначаться судьями и прокурорами.
Ранее НСН сообщала о том, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
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