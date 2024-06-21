Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.
В документе уточняется, что проект соглашения одобрен в соответствии с федеральным законом «О международных договорах РФ».
Проект соглашения был представлен Минобороны и согласован с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти. Документ также был предварительно рассмотрен индийской стороной.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с индийскими властями по данному проекту соглашения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru