Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.

В документе уточняется, что проект соглашения одобрен в соответствии с федеральным законом «О международных договорах РФ».

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Проект соглашения был представлен Минобороны и согласован с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти. Документ также был предварительно рассмотрен индийской стороной.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с индийскими властями по данному проекту соглашения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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