Правительство одобрило проект о создании базы ВМФ России в Судане

Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Суданом о строительстве базы ВМФ на территории Судана. Проект будет представлен президенту РФ для последующей ратификации в Госдуме. Постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что на территории Судана планируется создать пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.

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Ранее сообщалось, что Судан намерен пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, одобренное прежними властями. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. По его словам, соглашение может быть продолжено, если Судан найдет в этом выгоду для себя.

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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:ВМФ РФСудан
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