Правительство одобрило проект о создании базы ВМФ России в Судане
Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Суданом о строительстве базы ВМФ на территории Судана. Проект будет представлен президенту РФ для последующей ратификации в Госдуме. Постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что на территории Судана планируется создать пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.
Ранее сообщалось, что Судан намерен пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, одобренное прежними властями. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. По его словам, соглашение может быть продолжено, если Судан найдет в этом выгоду для себя.
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