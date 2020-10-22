Правительство обсудит субсидии на строительство доступного жилья

Кабмин также обсудит выделение средств Тульской области на строительство областного онкологического диспансера и на строительство жилья жителям тех районов Иркутской области, которые пострадали от наводнения в 2019 году. Планируется построить более 64 тысяч кв. метров жилья для пострадавших от наводнения. Капремонт проведут в жилых помещениях общей площадью более 41 тыс кв. метров.

Выделение финансирования должно привести к созданию множества объектов социальной инфраструктуры, а также усиления транспортных узлов. Планируется сдать 132 тысячи кв. метров жилых помещений.

Правительство также намерено выделить средства Фонду обязательного медстрахования, деньги должны пойти на улучшение информационного обеспечения в данной отрасли. На повестке заседания также будут поправки, нацеленные на поддержку строительства жилья, а также на увеличения доступности ипотечных кредитов для жителей страны.

