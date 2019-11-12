Правительство Молдавии вынесло вотум недоверия правительству Санду

Парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству Майи Санду. Сообщается, что решение было принято на заседании. За такой исход высказались 52 депутата, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

Уточняется, что ранее партия социалистов Молдавии выступила с инициативой рассмотреть в парламенте вопрос о вотуме недоверия правительству Санду. Уточняется, что для отставки кабинета министров необходим, как минимум, 51 голос из 101 возможного.

Инициативу социалистов поддержали также и депутаты Демократической партии. Фракция партии «Шор», а также обе фракции блока ACUM отказались от участия в голосовании.

Ранее правительство и президент Молдавии договорились отказаться от антироссийского подхода, сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» глава республики Игорь Додон. Однако молдавскому правительству выгодно отказаться от антироссийского подхода и без каких-либо договоренностей с президентом республики, отметил в эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

