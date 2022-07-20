Правительство ЛНР постановило открыть посольство в России
Правительство Луганской народной республики постановило открыть посольство в России. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной власти.
«В связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить Посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (г.Москва)», — говорится в сообщении.
Также правительство установило штатную численность посольства в количестве 18 штатных единиц за счет общей численности работников загранучреждений МИД ЛНР, пишет RT.
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