Правительство ЛНР постановило открыть посольство в России

Правительство Луганской народной республики постановило открыть посольство в России. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной власти.

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«В связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить Посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (г.Москва)», — говорится в сообщении.

Также правительство установило штатную численность посольства в количестве 18 штатных единиц за счет общей численности работников загранучреждений МИД ЛНР, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоРоссияЛНР
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