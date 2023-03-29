Правительство Казахстана сложило полномочия
Правительство Казахстана во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым сложило полномочия в связи с избранием нового состава мажилиса — нижней палаты парламента страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Выборы депутатов мажилиса состоялись в Казахстане 19 марта. В нижнюю палату парламента прошли партии «Аманат», «Ауыл», Respublica, «Ак жол», Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия.
В связи с предусмотренным конституцией уходом правительства в отставку Токаев подписал указ, предусматривающий, что кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства, отмечает телеканал «360».
Далее глава республики проведет консультаций с фракциями партий, представленных в парламенте, и предложит кандидатуру нового премьера, пишет Ura.ru. Главу правительства назначат после получения согласия депутатов.
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