Правительство Германии назвало сложным решение освободить россиянина Красикова

Решение освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), который был приговорен к пожизненному заключению в Германии, стало для немецкого правительства крайне трудным и сложным. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Помимо Красикова, Хебештрайт подтвердил также освобождение заключенных из России и помилованного в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера.