Правительство Германии назвало сложным решение освободить россиянина Красикова


Решение освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), который был приговорен к пожизненному заключению в Германии, стало для немецкого правительства крайне трудным и сложным. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Помимо Красикова, Хебештрайт подтвердил также освобождение заключенных из России и помилованного в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера.

Белый дом: Байден не общался с Путиным по вопросу обмена заключенными

По его словам, освобождение стало возможным благодаря обмену с Россией, в рамках которого были переданы осужденные в Европе сотрудники российских спецслужб.

Высший суд Берлина признал Вадима Красикова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и вынес ему пожизненный приговор. Защита обвиняемого утверждала, что представленных доказательств недостаточно для установления вины. Россия категорически опровергала любые обвинения в причастности своих государственных структур к этому преступлению, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападОбменРоссияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры