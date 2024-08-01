Правительство Германии назвало сложным решение освободить россиянина Красикова
Решение освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), который был приговорен к пожизненному заключению в Германии, стало для немецкого правительства крайне трудным и сложным. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Помимо Красикова, Хебештрайт подтвердил также освобождение заключенных из России и помилованного в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера.
По его словам, освобождение стало возможным благодаря обмену с Россией, в рамках которого были переданы осужденные в Европе сотрудники российских спецслужб.
Высший суд Берлина признал Вадима Красикова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и вынес ему пожизненный приговор. Защита обвиняемого утверждала, что представленных доказательств недостаточно для установления вины. Россия категорически опровергала любые обвинения в причастности своих государственных структур к этому преступлению, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru