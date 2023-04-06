Правительство Финляндии ушло в отставку
Правительство Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин ушло в отставку. Об этом сообщает Yle.
Ранее в стране прошли парламентские выборы, победу на которых одержала оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП). Социал-демократическая партия, которую возглавляет Марин, стала лишь третьей.
Премьер-министр передала президенту Финляндии Саули Ниинисте прошение об отставке правительства в связи с избранием нового состава парламента. Глава государства принял отставку кабмина.
Правительство Марин продолжит выполнять свои функции до формирования новых партийной коалиции и кабмина, пишет «Свободная пресса».
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