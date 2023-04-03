Лидер оппозиции Финляндии заявил о готовности создать новое правительство

Лидер победившей на парламентских выборах финской оппозиционной Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо выразил готовность сформировать новое правительство. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Шестерка Вашингтона»: В Совфеде уверены в скором вступлении Финляндии в НАТО

Голосование прошло в Финляндии в воскресенье, пишет РИА ФАН. По предварительным данным, победу на выборах одержала НКП, второе место заняла оппозиционная партия «Истинные финны», Социал-демократическая партия во главе с премьером-министром Санной Марин стала третьей.

Орпо назвал предварительные итоги выборов «большой победой», пишет Газета.ру.

«С таким результатом Консервативная партия начнет вести переговоры о формировании нового правительства», — отметил политик.

По словам Орпо, финны хотят, чтобы в ближайшие годы НКП привела страну «в порядок».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры