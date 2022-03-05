Правительственный самолёт спецотряда «Россия» вылетел в США

Самолёт Ил-96-300 специального президентского лётного отряда «Россия» вылетел в США из Москвы через Санкт-Петербург. Это следует из данных портала Flightradar24 – публичного интернет-сервиса, который позволят в реальном времени отслеживать положение воздушных судов.

Согласно сведениям сервиса, в пятницу, 4 марта борт находился в российской столице, откуда и вылетел в город на Неве. Там самолёт произвёл дозаправку и после взлёта 5 марта в 09:41 по московскому времени взял курс на Вашингтон. Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.

Полёт проходит над нейтральными водами. Ранее Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для российских самолетов в рамках пакета санкций после начала специальной военной операции на Украине.

