Правая партия Голландии призвала немедленно прекратить поддержку Украины

Нидерланды срочно должны прекратить помощь Украине, учитывая роль украинского лидера Владимира Зеленского в подрыве «Северных потоков». Об этом говорится в заявлении голландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FVD).

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В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на встрече с Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщил, что продолжит поддержку Украины. Он также пообещал новый пакет помощи на сумму более 200 млн евро.

Комментируя слова Схофа, партия FVD в соцсети Х написала, что подобные обещания неприемлемы, особенно после всплывшего факта о том, что Зеленский лично санкционировал атаку на «Северные потоки», то есть и на энергетическую инфраструктуру Нидерландов. Таким образом, партия призвала немедленно прекратить поддержку Украины.

Ранее стало известно, что подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Dutch Photo Press / ТАСС
ТЕГИ:Северный ПотокУкраинаГолландия

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