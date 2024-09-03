В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на встрече с Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщил, что продолжит поддержку Украины. Он также пообещал новый пакет помощи на сумму более 200 млн евро.

Комментируя слова Схофа, партия FVD в соцсети Х написала, что подобные обещания неприемлемы, особенно после всплывшего факта о том, что Зеленский лично санкционировал атаку на «Северные потоки», то есть и на энергетическую инфраструктуру Нидерландов. Таким образом, партия призвала немедленно прекратить поддержку Украины.

Ранее стало известно, что подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

