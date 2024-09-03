Правая партия Голландии призвала немедленно прекратить поддержку Украины
Нидерланды срочно должны прекратить помощь Украине, учитывая роль украинского лидера Владимира Зеленского в подрыве «Северных потоков». Об этом говорится в заявлении голландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FVD).
В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на встрече с Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщил, что продолжит поддержку Украины. Он также пообещал новый пакет помощи на сумму более 200 млн евро.
Комментируя слова Схофа, партия FVD в соцсети Х написала, что подобные обещания неприемлемы, особенно после всплывшего факта о том, что Зеленский лично санкционировал атаку на «Северные потоки», то есть и на энергетическую инфраструктуру Нидерландов. Таким образом, партия призвала немедленно прекратить поддержку Украины.
Ранее стало известно, что подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru