Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Испании Санчеса

Из публикации следует, что пранкеры обсудили зерновую сделку и нежелание министра ради ее возобновления подключать некоторые банки России к SWIFT.

Пранкеры выразили мнение, что Санчес не в курсе колониального прошлого своей страны и уверяет, что его поддержка представляет собой «противодействие империализму, который причинил много ущерба, стал причиной множества войн и страданий в Африке, в Латинской Америке и, конечно, в Европе».

Ранее Вован и Лексус поговорили с председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом. Общение велось от имени украинского лидера Владимира Зеленского, напоминает «Радиоточка НСН».

