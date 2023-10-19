Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Испании Санчеса

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с премьер-министром Испании Педро Санчесом от лица «африканского политика». Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен

Из публикации следует, что пранкеры обсудили зерновую сделку и нежелание министра ради ее возобновления подключать некоторые банки России к SWIFT.

Пранкеры выразили мнение, что Санчес не в курсе колониального прошлого своей страны и уверяет, что его поддержка представляет собой «противодействие империализму, который причинил много ущерба, стал причиной множества войн и страданий в Африке, в Латинской Америке и, конечно, в Европе».

Ранее Вован и Лексус поговорили с председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом. Общение велось от имени украинского лидера Владимира Зеленского, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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