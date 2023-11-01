Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Италии Мелони

В ходе беседы Мелони признала, что контрнаступление ВСУ не принесло кардинальных перемен, при этом многие государства устали от конфликта. Премьер-министр Италии полагает, что необходимо дождаться подходящего момента, чтобы найти выход из ситуации, приемлемый для обеих сторон.

Глава итальянского правительства отметила, что у нее «есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией».

Мелони подчеркнула: все понимают, что противостояние может затянуться на долгие годы, если не попытаться найти решение.

Ранее Вован и Лексус побеседовали с премьер-министром Испании Педро Санчесом от лица «африканского политика». Они обсудили зерновую сделку и нежелание министра ради ее возобновления подключать некоторые банки России к SWIFT. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

