Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Италии Мелони

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу правительства Италии Джорджу Мелони. Они представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.

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В ходе беседы Мелони признала, что контрнаступление ВСУ не принесло кардинальных перемен, при этом многие государства устали от конфликта. Премьер-министр Италии полагает, что необходимо дождаться подходящего момента, чтобы найти выход из ситуации, приемлемый для обеих сторон.

Глава итальянского правительства отметила, что у нее «есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией».

Мелони подчеркнула: все понимают, что противостояние может затянуться на долгие годы, если не попытаться найти решение.

Ранее Вован и Лексус побеседовали с премьер-министром Испании Педро Санчесом от лица «африканского политика». Они обсудили зерновую сделку и нежелание министра ради ее возобновления подключать некоторые банки России к SWIFT. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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