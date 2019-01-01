Пранкер Вован примет участие в выборах в Мосгордуму

«Некоторые проблемы с помощью пранка решали, и мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму — это Владимир», — пояснил Алексей Столяров.

Сам Владимир Кузнецов в свою очередь отметил, что они подвергались критике за то, что звонят президентам Франции, Турции, Украины, а в «России тоже куча проблем»", которые надо решать.

Пранкер уточнил, что уже зарегистрировался в качестве кандидата и собирает подписи.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

Вован прославился телефонными розыгрышами Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко, Реджепа Тайипа Эрдогана и многих других. Три года подряд (с 2011 по 2014-ый) признавался профессиональным сообществом лучшим пранкером России.

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Выборы пройдут по мажоритарной системе — будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года.

