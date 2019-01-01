Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Речь об этом шла во время встречи с начальником главного управления МВД России по столице Олегом Барановым, написал градоначальник в своем Twitter.

Ранее вопрос безопасной работы сборщиков подписей поднял заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москва» Алексей Венедиктов. По его словам, в ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Мосгордумы.

Выборы в столичную думу пройдут 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидатам необходимо набрать по 5 тысяч подписей в свою поддержку.

