Прайс: Столтенберг посетит Вашингтон

По словам Прайса, целью визита Столтенберга является обсуждение с Вашингтоном расширения НАТО. Он не уточнил о сроках пребывания генсека в США.

Также в повестку предстоящей 1 июня встречи американской администрации с генсеком НАТО войдет обсуждение спорных вопросов между Финляндией, Швецией и Турцией.

