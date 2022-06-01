Прайс: Столтенберг посетит Вашингтон
Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что в среду состоится визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Прайса, целью визита Столтенберга является обсуждение с Вашингтоном расширения НАТО. Он не уточнил о сроках пребывания генсека в США.
Также в повестку предстоящей 1 июня встречи американской администрации с генсеком НАТО войдет обсуждение спорных вопросов между Финляндией, Швецией и Турцией.
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