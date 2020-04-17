Праймериз в Новосибирской области пройдут в онлайн-режиме

В марте 2020 года начался прием заявок для участия в предварительном голосовании (праймериз) перед выборами в Законодательное Собрание Новосибирской области по кандидатам от партии «Единая Россия». Для максимальной безопасности участников в связи с коронавирусной инфекцией, все дебаты будут проводиться в онлайн-режиме, а вместо встреч с избирателями будут организованы видеопрезентации в интернете. Срок проведения предварительного голосования с 25 по 31 мая 2020 года.

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и первый вице-спикер Андрей Панфёров подали документы на участие в праймериз.

По словам председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, в этом году отличительной чертой праймериз станет не только особый формат дебатов и обращения кандидатов к избирателям. «Имею ввиду не только ограничения в проведении публичных встреч, открытого общения, но и новые, я бы сказал, моральные требования к кандидатам. Люди сейчас очень требовательны к обещаниям и популистским заявлениям. На первый план выходит фактор доверия. Я считаю, что праймериз – необходимая процедура, даже для опытных депутатов, это всё равно экзамен. Думаю, что будут сильные кандидаты, которым доверяют избиратели нашей большой области», подчеркнул он.

В свою очередь Андрей Панфёров отметил, что «формат праймериз и задача праймериз, прежде всего – поставить под наши партийные знамёна людей, за которыми люди потянутся, которым будут верить, которые действительно смогут реализовать не только свои обещания, но и все те задачи, которые стоят перед партией в следующий политический период. Это должны быть люди, не обязательно партийные, прежде всего – это должны быть лидеры общественного мнения. Люди которые на настоящий момент действительно являются образцом, являются теми личностями, которым будут верить», - добавил он.

По словам Андрея Шимкива, совместно подать документы с Андреем Панфёром его побудило то, что в Заксобрании нынешнего созыва сложилась «особая команда», которая работает по принципу «один за всех и все за одного». Именно командная работа должна обеспечить успех в выполнении задач, стоящих перед областным парламентом.

