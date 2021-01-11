Познер заявил, что штурм Капитолия сильно повлиял на обстановку в мире
Телеведущий Владимир Познер заявил, что штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа заметно повлиял на политическую ситуацию в стране и в мире.
По его словам, это чувствуется в высказываниях канцлера Германии Ангелы Меркель и президент Франции Эммануэля Макрона.
«Другой вопрос, надолго ли?» — написал Познер в своем блоге.
Журналист также отметил, что не хотел бы делать каких-либо прогнозов, потому что считает их лишенными смысла и даже иногда вредными.
При этом Познер заявил, что «Америка расколота» и будущему президенту Джо Байдену «не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая».
Между тем, СМИ выяснили, что ФБР США и департамент полиции Нью-Йорка предупреждали полицию Капитолия о возможных беспорядках во время протестов сторонников действующего американского президента Дональда Трампа, пишет «Газета.ру».
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