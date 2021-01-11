Пелоси: Палата представителей США призовет отстранить Трампа от власти

Палата представителей США призовет вице-президента страны Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера палаты Нэнси Пелоси.

«Завтра утром лидер большинства Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата Раскина. Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности. После этого вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», - сообщила Пелоси.

В случае отсутствия единогласного решения, документ вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день.