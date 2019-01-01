Познер попал в базу данных «Миротворца»

Госпитализированные при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионовНитаньяху объяснил удар по СирииРоссию могут отстранить от Олимпийских игр в ТокиоДля получения визы в США теперь нужно показать свои аккаунты в соцсетях
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Уточняется, что туда он попал из-за сознательного нарушения «государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым».
Украинский сайт «Миротворец» получил свою скандальную известность в связи с публикациями данных представителей СМИ, а также ополченцев из самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Граждане, попавшие на этот портал, считаются создателями сайта «изменниками родины».