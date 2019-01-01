Политика

Познер попал в базу данных «Миротворца»

2 июня11:40

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Уточняется, что туда он попал из-за сознательного нарушения «государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым».

Познер: Быть в России журналистом очень сложно

Украинский сайт «Миротворец» получил свою скандальную известность в связи с публикациями данных представителей СМИ, а также ополченцев из самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Граждане, попавшие на этот портал, считаются создателями сайта «изменниками родины».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПознерМиротворецУкраина