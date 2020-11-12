Познер отказался отвечать на обвинения КПРФ

Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН отреагировал на выпад депутата и рассказал об отношении к коммунистам.



«На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет. А что касается коммунистов, то были разные. Были люди очень достойные, были люди, которые жертвовали своей жизнью ради идеи, были люди совершенно выдающиеся, а были и подлецы, и мерзавцы, и так далее. То есть такие же, как все. Обобщать не стоит», - сказал он.

Стоит отметить, что Познер является гражданином России, Франции и США. Он неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями об СССР и советских людях. Говоря о «фашизме» в Советском Союзе, телеведущий выразил мнение, что в современной России, по его мнению, это невозможно - в отличие от США.

