В КПРФ назвали Познера подонком за «фашизм в СССР»
Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал мнение Познера об СССР «непотребным».
У Советского Союза имелись фашистские черты. Такое мнение в опубликованном на его сайте интервью выразил телеведущий Владимир Познер.
«Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты», - сказал Познер.
Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал мнение Познера об СССР «непотребным».
«Я бы не назвал его больным человеком, но все симптомы на поверхности. Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков. Людей, которые не ценят то, что им было дано в советское время, теми, кто совершал великие подвиги, строя великую державу, воюя с фашизмом. Когда были огромные человеческие жертвы, истинный героизм... Это понять ему не дано. Или он понимает, но потому что он зарабатывает, фальсифицируя историю, то и высказывает свое непотребное мнение», - возмутился Рашкин.
Он признался, что Познера ему противно выслушивать. «Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он "перевернулся" в одну минуту, лишь бы остаться на плаву. Но, его выводы не только ненаучные, они подзаборные, площадные. Его серьезно слушать невозможно! Кроме отвращения к его рассуждениям у меня ничего не возникает, это маразм самый настоящий», - добавил коммунист.
Он объяснил, почему в СССР не было признаков фашизма.
«Фашизм – это высшая стадия капитализма и буржуазного общества. Возьмите историю возникновения фашизма в Испании, Италии, еще до Германии. Первые концлагеря, которые были построены в Германии, были для коммунистов. Коммунизм – это не просто противоположный берег. Это общество, которое показывало, как надо строить, чтобы была справедливость и чтобы не было эксплуатации человека человеком», - убежден собеседник НСН.
По его мнению, СССР нельзя назвать и тоталитарным государством, в отличие от современной России.
«Сегодня тоталитарное государство в России обеспечено объективно – деньгами и отсутствием всякой демократии, возможности избрания во властные структуры иных категорий граждан, кроме тех, кто представляют класс буржуа, класс капитала. В советское время депутаты избирались из трудовых коллективов, от станка шли во власть и отчитывались перед трудовыми коллективами. Советы – это было сильное, развитое демократическое государство. А сейчас депутаты отчитываются только перед капиталом, который оплатил им выборную кампанию. Сегодня тоталитарной доминантой является частная собственность и капитал. Это сегодня в России диктаторский режим, авторитарный и тоталитарный», - заключил парламентарий.
Добавим, что телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и США. Он неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями об СССР и советских людях.
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