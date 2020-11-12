В КПРФ назвали Познера подонком за «фашизм в СССР»

У Советского Союза имелись фашистские черты. Такое мнение в опубликованном на его сайте интервью выразил телеведущий Владимир Познер.

«Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты», - сказал Познер.

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал мнение Познера об СССР «непотребным».

«Я бы не назвал его больным человеком, но все симптомы на поверхности. Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков. Людей, которые не ценят то, что им было дано в советское время, теми, кто совершал великие подвиги, строя великую державу, воюя с фашизмом. Когда были огромные человеческие жертвы, истинный героизм... Это понять ему не дано. Или он понимает, но потому что он зарабатывает, фальсифицируя историю, то и высказывает свое непотребное мнение», - возмутился Рашкин.