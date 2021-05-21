Познер назвал Ельцина «русским красавцем»

Телеведущий назвал его «русским красавцем», говорится на сайте «Познер Online». Согласно воспоминаниям, встреча состоялась в конце 80-х годов прошлого века, когда будущий глава государства работал в Госстрое СССР. Как отметил Познер, его восхитил внешний вид Ельцина.

«Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза. Такой русский красавец», - написал журналист.

По его словам, будущий президент прекрасно отвечал на вопросы.

Ранее бывший вице-премьер России Михаил Полторанин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что первому президенту РФ Борису Ельцину предлагали присоединить Крым в обмен на бесплатный газ для Украины.

