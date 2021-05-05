Экс-министр РФ заявил, что Ельцин отказался присоединять Крым к России
Бывший вице-премьер России Михаил Полторанин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что первому президенту РФ Борису Ельцину предлагали присоединить Крым в обмен на бесплатный газ для Украины, сообщает Ura.ru.
По его словам, он обратился к возглавлявшему в 1990-х годах МИД РФ Андрею Козыреву с просьбой обсудить этот вопрос с Киевом, предложив бесплатные поставки газа в течение 10 лет.
Полторанин отметил, что в случае успеха планировалось сделать Крым автономией, открытой как для России, так и для Украины, однако Ельцин от предложения своей команды отказался и указал, что для российского флота будет достаточно свободных пирсов в Питере.
Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором за присоединение к РФ проголосовали более 96% жителей полуострова, сообщает «Свободная пресса».
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