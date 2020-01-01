Поздравление Порошенко показали на двух украинских телеканалах

1 января 202016:00

Два украинских телеканала - «Прямой» и «Пятый» - в новогоднюю ночь выпустили в эфир приветствие бывшего президента страны Петра Порошенко.

В праздничную полночь оба канала транслировали двухминутное обращение Порошенко. В ролике также снялись его супруга Мариной и народные депутаты от «Европейской солидарности», уточняет Газета.ru.

Стало известно содержание новогоднего поздравления Путина

Поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского вышло на телеканалах следующим.

В ночь с 2019 на 2020 годы аналогично поступили на телеканале «1+1», в котором он анонсировал свое участие в выборах президента.

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ФОТО: РИА Новости
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