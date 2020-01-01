Поздравление Порошенко показали на двух украинских телеканалах

Два украинских телеканала - «Прямой» и «Пятый» - в новогоднюю ночь выпустили в эфир приветствие бывшего президента страны Петра Порошенко.

В праздничную полночь оба канала транслировали двухминутное обращение Порошенко. В ролике также снялись его супруга Мариной и народные депутаты от «Европейской солидарности», уточняет Газета.ru.