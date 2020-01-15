Появилось видео заявления Медведева об отставке

Обнародовано видео, на котором глава кабинета министров Дмитрий Медведев объявляет об отставке правительства в полном составе в присутствии президента РФ Владимира Путина. Запись опубликована на официальном сайте Кремля.

Медведев, в частности, объясняет мотивы отставки в контексте конституционных новелл, озвученных главой государства в послании Федеральному собранию.

Президент, в свою очередь, высказал слова благодарности в адрес кабмина и сообщил, что предложит Медведеву пост в Совете безопасности РФ.