Появились первые снимки после приземления Навального в «Шереметьево»
Первые фото после приземления в московском аэропорту «Шереметьево» самолета из Германии с Алексеем Навальным передает НСН один из пассажиров рейса DP936 российской авиакомпании «Победа», летевший вместе с блогером.
Пассажиры столпились в салоне в ожидании выхода из самолета, сообщает источник НСН.
Во время полета, по данным сервиса Flightradar24, самолет менял направление. Позднее появилась информация в СМИ о том, что борт перенаправили в «Шереметьево» из-за поломки снегоуборочной техники на полосе во «Внуково». Об этом сообщила Baza.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию Минюста ФРГ, где настаивают, что Берлин передал Москве всю возможную информацию по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным. В российском МИДе считают, что материалы немецкой стороны не содержат ответов на заданные Россией вопросы о возможном отравлении Навального и его состоянии.
Напомним, Алексей Навальный проходил лечение в немецкой клинике. Германские специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Блогера переправили в Берлин из Омска, где его жизнь спасли омские медики, когда Навального сняли с аваиарейса из-за ухудшения состояния 20 августа.
Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.
Алексей Навальный вылетел из Германии в Россию 17 января. В России оппозиционер объявлен в розыск по делу «Ив Роше».
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