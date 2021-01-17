Появились первые снимки после приземления Навального в «Шереметьево»

Первые фото после приземления в московском аэропорту «Шереметьево» самолета из Германии с Алексеем Навальным передает НСН один из пассажиров рейса DP936 российской авиакомпании «Победа», летевший вместе с блогером.



Пассажиры столпились в салоне в ожидании выхода из самолета, сообщает источник НСН.

Во время полета, по данным сервиса Flightradar24, самолет менял направление. Позднее появилась информация в СМИ о том, что борт перенаправили в «Шереметьево» из-за поломки снегоуборочной техники на полосе во «Внуково». Об этом сообщила Baza.