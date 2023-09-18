Появились фото визита Медведева на полигон в ДНР
18 сентября 202312:01
Опубликованы фотографии из поездки зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в Донецкую народную республику, передает РИА Новости.
На снимках видно, как политик беседует с бойцами и вручает некоторым из них награды.
В минувшую пятницу стало известно, что Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих в ДНР в непосредственной близости от фронта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик совершил поездку по поручению президента Владимира Путина. Зампред Совбеза ознакомился с ходом подготовки и условиями службы военных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru