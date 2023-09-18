Появились фото визита Медведева на полигон в ДНР

На снимках видно, как политик беседует с бойцами и вручает некоторым из них награды.

В минувшую пятницу стало известно, что Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих в ДНР в непосредственной близости от фронта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик совершил поездку по поручению президента Владимира Путина. Зампред Совбеза ознакомился с ходом подготовки и условиями службы военных.



