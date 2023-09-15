Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев побывал на полигоне подготовки военнослужащих на территории Донецкой республики. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его помощника Олега Осипова.
Зампред Совбеза прибыл на полигон по поручению президента Владимира Путина. Отмечается, что место подготовки военнослужащих расположено в непосредственной близости от фронта.
По словам Осипова, Медведев ознакомился с ходом подготовки и условиями службы бойцов.
Ранее президент РФ заявил, что за прошедшие 6-7 месяцев контракт на службу в российской армии подписали 270 тысяч человек. В беседе с «Радиоточкой НСН» депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что для успеха на фронте необходимо около 500 тысяч контрактников.
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