Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев побывал на полигоне подготовки военнослужащих на территории Донецкой республики. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его помощника Олега Осипова.

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Зампред Совбеза прибыл на полигон по поручению президента Владимира Путина. Отмечается, что место подготовки военнослужащих расположено в непосредственной близости от фронта.

По словам Осипова, Медведев ознакомился с ходом подготовки и условиями службы бойцов.

Ранее президент РФ заявил, что за прошедшие 6-7 месяцев контракт на службу в российской армии подписали 270 тысяч человек. В беседе с «Радиоточкой НСН» депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что для успеха на фронте необходимо около 500 тысяч контрактников.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ДНРВоеннослужащиеДмитрий Медведев

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