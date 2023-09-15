Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР

Зампред Совбеза прибыл на полигон по поручению президента Владимира Путина. Отмечается, что место подготовки военнослужащих расположено в непосредственной близости от фронта.

По словам Осипова, Медведев ознакомился с ходом подготовки и условиями службы бойцов.

Ранее президент РФ заявил, что за прошедшие 6-7 месяцев контракт на службу в российской армии подписали 270 тысяч человек. В беседе с «Радиоточкой НСН» депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что для успеха на фронте необходимо около 500 тысяч контрактников.

