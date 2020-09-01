Facebook и Twitter заявили о блокировке аккаунтов, связанных с РФ
Соцсети Facebook и Twitter заявили о блокировке ряда подозрительных аккаунтов, которые, по утверждению компаний, связаны с российскими структурами. Об этом сообщается в пресс-релизах американских компаний.
В частности, Facebook сообщил об удалении 13 учетных записей и двух страниц, связанных с лицами, которые ранее занимались деятельностью российского «Агентства интернет-исследований. В компании заявили, что начали это расследование на основании информации от ФБР.
Twitter «за манипуляции с платформой» заблокировал пять учетных записей, которые, согласно компании», связаны с российскими государственными субъектами.
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