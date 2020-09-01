Facebook и Twitter заявили о блокировке аккаунтов, связанных с РФ

Соцсети Facebook и Twitter заявили о блокировке ряда подозрительных аккаунтов, которые, по утверждению компаний, связаны с российскими структурами. Об этом сообщается в пресс-релизах американских компаний.

В частности, Facebook сообщил об удалении 13 учетных записей и двух страниц, связанных с лицами, которые ранее занимались деятельностью российского «Агентства интернет-исследований. В компании заявили, что начали это расследование на основании информации от ФБР.

Twitter «за манипуляции с платформой» заблокировал пять учетных записей, которые, согласно компании», связаны с российскими государственными субъектами.



