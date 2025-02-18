Повторное голосование на выборах президента Абхазии назначили на 1 марта
Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение о проведении повторного голосования на выборах президента республики 1 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
В комиссии пояснили, что решение о повторном голосовании было принято после анализа итогов предыдущего тура выборов. Другие подробности о причинах проведения повторного голосования не уточняются.
15 февраля в Абхазии прошли досрочные президентские выборы, в которых участвовали пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба, бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
По предварительным итогам голосования, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов. Лидерами стали Бадра Гунба с 46,38% голосов и Адгур Ардзинба с 36,92%. В связи с этим ЦИК принял решение о проведении второго тура выборов между двумя основными претендентами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru