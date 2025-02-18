Повторное голосование на выборах президента Абхазии назначили на 1 марта

Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение о проведении повторного голосования на выборах президента республики 1 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В комиссии пояснили, что решение о повторном голосовании было принято после анализа итогов предыдущего тура выборов. Другие подробности о причинах проведения повторного голосования не уточняются.