«Повезло, что не убит!»: В Азербайджане ждут суда над Варданяном за «грехи»

«За ним числится много грехов, он был уголовно преследуемым, сейчас он уголовно наказуем потенциально. Он совершил ряд противозаконных действий. Последние дни он позволял себе пламенные речи, призывал не подчиняться властям Азербайджана, поднимать вооруженную борьбу. Одни эти его оскорбительные и опасные заявления чего стоят. Это угроза безопасности. Он скрывался, потом подался в бега. Будет следствие, он отказался от российского гражданства, поэтому сейчас он гражданин несуществующей республики», - отметил он.

По его словам, Варданян также обвиняется в отмывании огромных денежных потоков, ему повезло, что он не убит.

«Ситуация для него очень тяжелая. Он имеет отношение к международным криминальным кругам, включая банковские, к кругам, которые отмывают деньги преступным образом. Будем ждать, какое решение примут следственные органы, какое решение затем примет суд. Варданяна обвиняют в отмывании огромных денежных потоков. Ему повезло, что не убит, он просто задержан, это политическое обезвреживание», - заключил собеседник НСН.

Защищать права бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна будет МИД Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический в Ереване, передает «Радиоточка НСН».

