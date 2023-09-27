Канделаки заявила об аресте экс-госминистра Нагорного Карабаха Варданяна

Телеведущая также опубликовала заявление супруги политика Вероники Зонабенд, которая указала, что он был «взят в плен азербайджанскими властями на границе» при попытке покинуть регион.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян... был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации... Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым», - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян был освобожден от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

