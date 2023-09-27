Канделаки заявила об аресте экс-госминистра Нагорного Карабаха Варданяна

Директор ТНТ Тина Канделаки в своём Telegram-канале заявила, что азербайджанские военные арестовали бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

МИД Азербайджана потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Телеведущая также опубликовала заявление супруги политика Вероники Зонабенд, которая указала, что он был «взят в плен азербайджанскими властями на границе» при попытке покинуть регион.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян... был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации... Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым», - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян был освобожден от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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