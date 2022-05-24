«Поток сознания европейских графоманов»: Медведев прокомментировал идеи по мирному урегулированию на Украине
Мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине должны быть основаны на «трезвом расчете» и отражать текущее положение дел, и Россия уже давно передала такой документ для обсуждения. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом политик прокомментировал предложенные Западом идеи разрешения конфликта на Украине, в частности, план Италии по урегулированию. Медведев отметил, что эти идеи - «чистый поток сознания европейских графоманов».
По словам Медведева, среди предложений Рима — нейтральный статус Украины, беспрепятственное вхождение в Евросоюз, сохранение в рамках Украины Донбасса и Крыма с предоставлением регионам автономии. Зампред Совбеза раскритиковал эти инициативы, отметив, что Киев «в Евросоюзе видеть явно не хотят, слишком затратно и опасно», Донбасс уже решил свою судьбу и не вернется под контроль украинских властей, а предложения по Крыму — «прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны».
«Все это лишь попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо… Впрочем, сама Украина договариваться совсем не хочет. <...> Расчёт только на поток оружия и деньги от западных стран. <...> Напрасно. Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Политик призвал игнорировать «мирные инициативы», созданные в интересах Запада и НАТО, и продолжать работать «на неуклонное достижение целей специальной военной операции».
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