Пророческий спектакль? Хинштейна назначили главой Курской области

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И «ХОРОШИЕ НАРАБОТКИ»

На встрече Путина с Хинштейном причины отставки Смирнова также не обсуждались. При этом президент, говоря о Курской области, отметил, что сегодня там востребовано «кризисное управление». Главным президент назвал организацию работы по помощи местным жителям, которые в ней нуждаются.

«Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень многое сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – обратился Путин к Хинштейну.

По словам президента, помочь Хинштейну в новой работе поможет его опыт работы советником директора Росгвардии. Пост директора Росгвардии занимает со времени основания силового ведомства в 2016 году один из ближайших соратников президента Виктор Золотов. По мнению Путина, у Хинштейна «очень хорошие наработки, отношения и в исполнительных органах власти» в силу бывшей работы в силовых структурах.

Принимая назначение, Хинштейн заявил, что нужно «сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны».

Позднее, 6 декабря, Хинштейн в своем Telegram-канале пообещал завоевать доверие курян и отметил, что в ближайшее время приступит к работе.

«Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе», – написал Хинштейн.

Так, Хинштейн никогда не работал в исполнительных органах власти, однако он имеет большой опыт законодательной работы. С 2003 года он пять раз избирался депутатом Госдумы, где в разных созывах был заместителем главы комитета по безопасности, а с 2020 года возглавлял комитет по информационной политике. За время работы в Госдуме Хинштейн выступил соавтором множества законопроектов, например, законопроекта о передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации, о создании спецсчетов для иноагентов, запрете треш-стримов и о запрете рекламы у нежелательных организаций.