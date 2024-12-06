Пророческий спектакль? Хинштейна назначили главой Курской области
Путин отметил, что в регионе востребовано кризисное управление. Хинштейн пообещал завоевать доверие курян, между тем 17 декабря выйдет его спектакль о губернаторе, «искренне верящим в любовь жителей», которому помешала любовница.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 декабря, назначил главу комитета Госдумы по информационной политике, депутата от «Единой России» Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Кремль сообщил, что Алексей Смирнов, которого президент назначил главой региона в мае, подал в отставку по собственному желанию.
Сам Смирнов публичных комментариев по поводу ухода с должности пока не делал, а после полуночи опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором сообщил, что переходит на новое место службы «по решению руководства».
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И «ХОРОШИЕ НАРАБОТКИ»
На встрече Путина с Хинштейном причины отставки Смирнова также не обсуждались. При этом президент, говоря о Курской области, отметил, что сегодня там востребовано «кризисное управление». Главным президент назвал организацию работы по помощи местным жителям, которые в ней нуждаются.
«Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень многое сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – обратился Путин к Хинштейну.
По словам президента, помочь Хинштейну в новой работе поможет его опыт работы советником директора Росгвардии. Пост директора Росгвардии занимает со времени основания силового ведомства в 2016 году один из ближайших соратников президента Виктор Золотов. По мнению Путина, у Хинштейна «очень хорошие наработки, отношения и в исполнительных органах власти» в силу бывшей работы в силовых структурах.
Принимая назначение, Хинштейн заявил, что нужно «сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны».
Позднее, 6 декабря, Хинштейн в своем Telegram-канале пообещал завоевать доверие курян и отметил, что в ближайшее время приступит к работе.
«Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе», – написал Хинштейн.
Так, Хинштейн никогда не работал в исполнительных органах власти, однако он имеет большой опыт законодательной работы. С 2003 года он пять раз избирался депутатом Госдумы, где в разных созывах был заместителем главы комитета по безопасности, а с 2020 года возглавлял комитет по информационной политике. За время работы в Госдуме Хинштейн выступил соавтором множества законопроектов, например, законопроекта о передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации, о создании спецсчетов для иноагентов, запрете треш-стримов и о запрете рекламы у нежелательных организаций.
ПОДДЕРЖКА ОТ КОЛЛЕГ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Александр Хинштейн умеет работать в регионе и способен решать проблемы граждан. У него должно все получиться на новой должности, считает он.
«Александр Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Государственной думы. Умеет работать в регионе. Слышит людей, защищает их интересы. Способен решать проблемы, которые волнуют жителей», – сказал Володин.
Он отметил, что, со своей стороны Хинштейну будут помогать в социально-экономическом развитии Курской области, оказании помощи людям. Володин напомнил, что Хинштейн избирался в Госдуму по одномандатным округам от Нижегородской и Самарской областей и «несмотря на сложность, одерживал победу на конкурентной основе».
В свою очередь врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев также заявил, что Александр Хинштейн оправдает доверие президента РФ и сможет отстаивать интересы жителей Курской области в сложный момент. По его словам, политик не боится сложных задач и хорошо зарекомендовал себя.
«Он не боится сложных задач, неудобных вопросов и ответственности, умеет взаимодействовать с правительством», - сказал Якушев.
ОТСТАВНОЙ ГУБЕРНАТОР И ПЬЕСА О ЛЮБОВНИЦЕ
Алексей Смирнов возглавил Курскую область 15 мая, став временно исполняющим обязанности губернатора. Его предшественник Роман Старовойт, который был главой области с 2018 года, после президентских выборов и отставки кабмина вернулся на работу в Москву и стал министром транспорта в новом составе правительства.
Когда Смирнов был назначен, Курская область подвергалась многочисленным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а 6 августа в Суджанском районе началось вторжение украинской армии на территорию региона. В таких условиях в области прошла избирательная кампания. Смирнов победил на губернаторских выборах в сентябре и набрал 65,28% голосов избирателей.
Таким образом, полноправным губернатором Смирнов пробыл 80 дней, всего проработав на посту главы региона 205 дней.
При этом последние недели Смирнова в должности запомнились протестными акциями жителей приграничных районов, которые они проводили в Курске. Люди хотели привлечь внимание к проволочкам с оформлением выплат и недостаточным компенсациям за потерю жилья.
Для того чтобы успокоить ситуацию, Смирнову вместе с вице-премьером правительства Маратом Хуснуллиным и Старовойтом пришлось провести четырехчасовую встречу с жителями в курском концертном зале. Очередное общение у Смирнова с жителями области было запланировано на 11 декабря в формате «прямой линии».
Примечательно, что 17 декабря на сцене Московского драматического театра имени Ермоловой состоится премьера спектакля «#неРевизор» по мотивам пьесы Хинштейна «Переназначение, или Академик собачьих наук». В октябре он рассказал, что в ее сюжете – совершенно невероятная история, случившаяся в области N, где у руля крепко стоял губернатор Никодим Никодимович, «искренне верящий в надежность соратников и любовь жителей».
«И так продолжалось до тех пор, пока брошенная любовница не запустила в отместку слух о его скорой отставке», – поделился сюжетом Хинштейн.
Тогда он отмечал, что пьесу «в редком сегодня жанре политической сатиры» написал давно, но по разным причинам она так и не была поставлена.
С 2018 года Хинштейн избирался в Госдуму по одномандатному округу в Самарской области и вел активную кампанию против местных чиновников и губернатора Дмитрия Азарова, ушедшего в отставку в мае этого года, напоминает «Радиоточка НСН».
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