Посвященное старту президентской кампании заседание ЦИК пройдет 8 декабря

Она напомнила, что её пригласили 7 декабря на Совет Федерации, где будет рассмотрен вопрос о назначении выборов главы государства на 17 марта 2024 года.

«С учётом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 декабря проводим наше первое официальное заседание, посвящённое старту президентской кампании», - глава ЦИК.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что постановление о назначении даты президентских выборов на 17 марта следующего года будет рассмотрено 7 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

