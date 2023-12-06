Посвященное старту президентской кампании заседание ЦИК пройдет 8 декабря
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что первое официальное заседание комиссии, посвящённое старту президентской кампании, состоится 8 декабря, сообщает ТАСС.
Она напомнила, что её пригласили 7 декабря на Совет Федерации, где будет рассмотрен вопрос о назначении выборов главы государства на 17 марта 2024 года.
«С учётом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 декабря проводим наше первое официальное заседание, посвящённое старту президентской кампании», - глава ЦИК.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что постановление о назначении даты президентских выборов на 17 марта следующего года будет рассмотрено 7 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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