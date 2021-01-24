Пострадавшую петербурженку выписывают из больницы

Маргарита Юдина, которая пострадала во время несанкционированной акции 23 января от удара в живот представителя полиции, выписывается из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной на акции в Петербурге

Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора медучреждения Вадима Мануковского.

«Да, выписываем», - подтвердил медик.

Напомним, накануне ей принес свои извинения в связи с инцидентом и предложил любую помощь начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Женщина приняла извинения.

Накануне в стране прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Пострадавшие были со стороны протестующих и представителей правопорядка.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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