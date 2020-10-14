СМИ: под санкции по делу Навального попадут шесть человек

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли «политического консенсуса» по антироссийским санкциям из-за ситуации с Навальным. Во французской газете Le Monde появилась информация, что в санкционный список могут включить девять российских чиновников, в том числе сотрудников администрации президента России и структур госбезопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти публикации «не могут и не должны быть поводом для какой-то реакции».

Навальный 20 августа во время перелета из Томска в Москву почувствовал себя плохо, самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Два дня спустя Навального перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой заявили о признаках отравления прибывшего пациента. Позже ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому, в биомаркерах Навального было обнаружено отравляющее вещество из группы «Новичок». При это врачи в России никаких отравляющих веществ в организме оппозиционера не обнаружили.

