СМИ: под санкции по делу Навального попадут шесть человек
Постпреды ЕС согласовали санкции против шести человек и одной организации по делу об отравлении Навального, написал в своем твиттере журналист радиостанции «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
«Список будет опубликован в официальном журнале ЕС завтра», - сообщил он.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли «политического консенсуса» по антироссийским санкциям из-за ситуации с Навальным. Во французской газете Le Monde появилась информация, что в санкционный список могут включить девять российских чиновников, в том числе сотрудников администрации президента России и структур госбезопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти публикации «не могут и не должны быть поводом для какой-то реакции».
Навальный 20 августа во время перелета из Томска в Москву почувствовал себя плохо, самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Два дня спустя Навального перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой заявили о признаках отравления прибывшего пациента. Позже ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому, в биомаркерах Навального было обнаружено отравляющее вещество из группы «Новичок». При это врачи в России никаких отравляющих веществ в организме оппозиционера не обнаружили.
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