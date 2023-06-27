Постпредство России при ООН заявило о попытках США вербовать дипломатов
Американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве РФ при ООН. Об этом заявила заместитель постпреда России Мария Заболоцкая.
По словам дипломата, США применяют к постпредству и его сотрудникам комплекс мер и ограничений, «направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов».
Заболоцкая указала, что спецслужбы США используют «все более навязчивые» вербовочные подходы: пытаются установить контакты с дипломатами «на улице и в аэропорту», с помощью контекстной рекламы в социальных сетях, поисковых системах, видеохостингах, отмечает телеканал «360». Кроме того, у постпредства, жилкомплекса и по маршрутам следования российских дипломатов расклеивают агитационные листовки с призывами сотрудничать с ФБР.
Зампостпреда обвинила США в нарушении Соглашения о Центральных учреждениях ООН и статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года о том, что страна пребывания предоставляет «все возможности для выполнения функций представительства», пишет Газета.ру.
«Вполне очевидно, что американская сторона, наоборот, целенаправленно работает над созданием максимально неблагоприятных условий для постпредства и его сотрудников», — цитирует Заболоцкую РИА Новости.
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