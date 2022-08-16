Постпред в Вене: РФ не считает угрозой возвращение иранской нефти на рынок

По словам Ульянова, это не скажется на глобальных ценах. Он добавил, что по экспертным оценкам добыча Ирана составит 3,5 млн баррелей в день, что повысит глобальную добычу только на 1%.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевела более чем на 2%, ее стоимость упала ниже $95 за баррель.

