Постпред в Вене: РФ не считает угрозой возвращение иранской нефти на рынок
Власти РФ не видят угрозы в возвращении на рынки иранской нефти. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам Ульянова, это не скажется на глобальных ценах. Он добавил, что по экспертным оценкам добыча Ирана составит 3,5 млн баррелей в день, что повысит глобальную добычу только на 1%.
Ранее сообщалось, что нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевела более чем на 2%, ее стоимость упала ниже $95 за баррель.
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