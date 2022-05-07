Постпред США при ООН обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии
Россия применяла химическое оружие в Сирии, считает постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом дипломат заявила в интервью телеканалу PBS.
«Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала Томас-Гринфилд.
Американский постпред не привела никаких доказательств своих обвинений.
Томас-Гринфилд добавила, что необходимо «серьезно отнестись к угрозе» и пообещала, что Запад ответит и «привлечет к ответственности» Россию.
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