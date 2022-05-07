Постпред США при ООН обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии

«Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала Томас-Гринфилд.

Американский постпред не привела никаких доказательств своих обвинений.

Томас-Гринфилд добавила, что необходимо «серьезно отнестись к угрозе» и пообещала, что Запад ответит и «привлечет к ответственности» Россию.

