Постпред России заявил, что Евросоюз почти исчерпал возможности для новых санкций

Он отметил, что это не значит, что можно расслабиться или говорить о какой-либо победе.

«Это не даёт оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», - заключил Чижов.

Ранее экс-премьер Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, сообщает RT.

