Постпред России заявил, что Евросоюз почти исчерпал возможности для новых санкций
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Евросоюз практически исчерпал Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима.
Он отметил, что это не значит, что можно расслабиться или говорить о какой-либо победе.
«Это не даёт оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», - заключил Чижов.
Ранее экс-премьер Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, сообщает RT.
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