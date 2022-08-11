Постпред России заявил, что Евросоюз почти исчерпал возможности для новых санкций

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Евросоюз практически исчерпал Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима.

Кириенко заявил, что против России ввели более тысячи экономических санкций

Он отметил, что это не значит, что можно расслабиться или говорить о какой-либо победе.

«Это не даёт оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», - заключил Чижов.

Ранее экс-премьер Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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